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المؤشر السعودي يتراجع صباحا ومصر تقفز بعد خفض قيمة الجنيه

Mon Mar 14, 2016 9:17am GMT
 
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0855 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين متأثرا بنزول عدد من الأسهم‭‭ ‬‬القيادية فيما قفزت البورصة المصرية بعدما أعلن البنك المركزي خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وخسر المؤشر السعودي 0.16 بالمئة إلى 6359.4 نقطة.

وقاد النزول سهما سابك والأهلي التجاري بخسائر 0.3 و0.5 بالمئة.

كما نزلت أسهم العربي الوطني ومعادن والمتقدمة والأسمنت السعودية وكيان بنسب تراوحت بين 0.5 و 1.7 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم‭‭ ‬‬الراجحي 0.5 بالمئة وموبايلي 1.9 بالمئة وبنك البلاد 1.3 بالمئة ودار الاركان 1.03 بالمئة وصافولا 0.2 بالمئة.

وفي القاهرة قفز المؤشر الرئيسي للبورصة 4.3 بالمئة إلى 6846.1 نقطة.

وخفض البنك المركزي المصري اليوم سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر. ويرى محللون أن هذه خطوة أولية نحو تحرير سعر الصرف.

ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي ارتفع 28 سهما واستقر سهمان دون تغيير. وقفز 27 سهما بنسب تراوحت بين 2.2 و9.9 بالمئة.

وقاد الارتفاعات سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى بمكاسب 6.2 بالمئة و7.9 بالمئة على الترتيب تلاهما هيرميس ومدينة نصر للإسكان اللذان قفزا 9.9 بالمئة.   يتبع
 