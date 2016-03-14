المؤشر السعودي يغلق منخفضا

1325 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض وسط نزول عدد من الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات والبنوك.

وقاد النزول سهما سابك وسامبا بخسائر 2.3 بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب.

في المقابل ارتفعت أسهم موبايلي 4.1 بالمئة وساب 0.9 بالمئة وزين السعودية 2.9 بالمئة وبنك البلد 0.6 بالمئة ودلة للرعاية 1.7 بالمئة.

1235 جمت - دفعت المشتريات القوية من المتعاملين الأجانب والعرب على الأسهم المصرية بورصة مصر للصعود بقوة خلال معاملات اليوم الاثنين بعد تخفيض البنك المركزي قيمة العملة المحلية. يتبع