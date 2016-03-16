المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من اجتماع وشيك في قطر لبحث تجميد مستويات الإنتاج وتوقعات بانخفاض الإنتاج الأمريكي لكن بعض المحللين حذروا من أن تثبيت الإنتاج أو خفضه لا يشيران إلى انتهاء تخمة المعروض العالمي.