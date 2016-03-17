البتروكيماويات ترفع البورصة السعودية وهيرميس يقفز في مصر

1240 جمت - أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم الخميس بعد قفزة أسعار النفط الليلة الماضية في حين واصلت مصر الصعود للجلسة الرابعة على التوالي إثر خفض قيمة العملة.

وزاد المؤشر السعودي 1.41 بالمئة بقيادة قطاع البتروكيماويات الحساس لسعر النفط والذي صعد 2.04 بالمئة بعد أداء متفوق أمس الأربعاء.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اثنين بالمئة ومصرف الراجحي 1.9 بالمئة.

وواصلت السوق المصرية التي صعدت عشرة بالمئة في الأيام الثلاثة السابقة مكاسبها وزاد المؤشر الرئيسي 3.56 بالمئة. وكان خفض قيمة الجنيه هذا الأسبوع آثار الآمال بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية على السوق لكن معظم مشتريات الأسهم في الأيام القليلة الماضية كانت من المستثمرين المحليين.

وصعد سهم المجموعة المالية هيرميس عشرة بالمئة بعد أن قالت إن مجلس إدارتها وافق على بيع حصة الشركة البالغة 40 بالمئة في بنك الاعتماد اللبناني مقابل 33 دولارا للسهم.

وشملت المكاسب أسهم الشركات المالية الأخرى مثل بايونيرز الذي صعد 8.67 بالمئة والقلعة 4.58 بالمئة.