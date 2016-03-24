خسائر زين تدفع كويت 15 للإغلاق على تراجع
0940 جمت - دفعت خسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة زين مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنهاية تعاملات الخميس.
ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.1 بالمئة إلى 840.79 نقطة.
وسجل سهم زين أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 6.6 بالمئة مع تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح البالغة 30 فلسا عن عام 2015.
كما انخفضت أسهم بنك برقان 1.5 بالمئة وميزان القابضة 1.8 بالمئة وفيفا واحدا بالمئة.
في المقابل ارتفعت اسهم أمريكانا 3.3 بالمئة وأجيليتي 4.2 بالمئة وزادت أسهم بيتك وبنك الخليج وبنك بوبيان والأهلي وبوبيان للبتروكيماويات بنسب تراوحت بين 1.03 و2.13 بالمئة.
وارتفع المؤشر السعري للسوق 0.28 بالمئة لينهي تعاملات الأسبوع عند 5268.4 نقطة.
--------------------