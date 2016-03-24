خسائر زين تدفع كويت 15 للإغلاق على تراجع

0940 جمت - دفعت خسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة زين مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنهاية تعاملات الخميس.

وسجل سهم زين أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 6.6 بالمئة مع تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح البالغة 30 فلسا عن عام 2015.