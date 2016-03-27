تباين أسواق الخليج وسهم شعاع يفقد قوة الدفع في دبي

0723 جمت - تباين أداء أسواق الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأحد وفي حين لم يطرأ تغير يذكر على أسعار معظم الأسهم فقد سهم شعاع كابيتال المدرجة في دبي الزخم الذي دفعه للصعود الأسبوع الماضي.

وصعد سهم شعاع أكثر من سبعة بالمئة في الدقائق الأولي للتداول اليوم لكنه كان مستقرا بعد 75 دقيقة من بدء التعاملات. ويوم الخميس ارتفع السهم 15 بالمئة وهو الحد الأقصى للصعود يوميا مسجلا أكبر حجم تداول منذ عام 2002 على الأقل.

وتعافي السهم من أقل مستوى علي الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من العام الجاري.

وفي بيان للبورصة قالت شعاع إن مجلس الإدارة عقد اجتماعا عاديا يوم الخميس.

وأضاف البيان "في هذا الخصوص يرجي العلم بأن مجلس الإدارة لم يتخذ أي قرارات جوهرية خلال الاجتماع."

ونزل مؤشر أسهم دبي 0.9 بالمئة إلى 3288 نقطة مقتربا من مستوى الدعم الفني عند المستوى المتدني لمنتصف مارس آذار البالغ 3253 نقطة. وفقد سهم دبي للحدائق 2.9 بالمئة.