المؤشر السعودي يغلق منخفضا
1257 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على انخفاض تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية في غياب المحفزات الدافعة للصعود.
ونزل المؤشر 1.5 بالمئة إلى 6256.7 نقطة ليقترب من مستوى الداعم الواقع عند 6200 نقطة والذي في حال اختراقه سيشهد مزيدا من التراجع.
وقاد النزول سهما جبل عمر وسابك بخسائر 8.8 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت أسهم الاتصالات السعودية والاسمنت السعودية والسعودي الفرنسي وموبايلي والراجحي بنسب تراوحت بين 0.5 و8.2 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم ساب 2.3 بالمئة وسافكو 1.4 بالمئة والسعودي الهولندي 2.4 بالمئة والبحري 0.9 بالمئة وكيان 0.9 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة.
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1237 جمت - هبط سهم البنك التجاري الدولي بالبورصة المصرية اليوم الأحد بعد ما شكا الملياردير نجيب ساويرس في مقال من تعنت حكومي في صفقة استحواذه على سي.آي كابيتال التابعة للبنك. يتبع