تراجع الأسواق في الخليج مع هبوط أسعار النفط

0733 جمت- - تراجعت أسواق الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأحد مع بيع المستثمرين الأسهم التي تعافت بقوة في الربع الأول من العام في رد فعل على هبوط أسعار النفط أربعة بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي.

ونزل برنت إلى 38.67 دولار للبرميل يوم الجمعة وتراجع الخام ثلاثة بالمئة على مدار الأسبوع الماضي لكنه أنهى الربع الأول مرتفعا ستة بالمئة.

وانخفض مؤشر دبي 1.2 بالمئة في أول 50 دقيقة من تداولات اليوم وفقد سهم أرابتك 1.2 بالمئة والاتحاد العقارية 0.5 بالمئة.

وقال متعامل في دبي "حين يصل المتعاملون لقناعة بأن أسعار الأسهم التي تعرف بأسهم المضاربة بلغت أعلى مستوياتها سنرى حجم التداول يعود من جديد للأسهم القيادية."

وكانت أسهم شركات النفط العامل الرئيسي لهبوط بورصة أبوظبي التي خسرت 0.4 بالمئة.

ونزل سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 6.1 بالمئة ليمحو معظم مكاسبه التي بلغت 6.5 بالمئة يوم الخميس بعد أن تقلصت خسائر الربع الأخير من السنة الماضية إلى 1.22 مليار درهم (332.2 مليون دولار) مقابل خسائر صافية 3.63 مليار درهم في نفس الفترة من 2014.