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ارتفاع طفيف لبورصة مصر صباحا

Sun Apr 3, 2016 8:18am GMT
 
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0805 جمت - ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية والعرب في صعود بورصة مصر بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأحد وسط شح واضح في السيولة.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.34 بالمئة ليصل إلى 7550.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.12 بالمئة ليصل إلى 367.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 29.307 مليون جنيه.

ومالت معاملات العرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والاجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 89 بالمئة من التداولات والأفراد على 88.5 بالمئة.

وكسبت أسهم القلعة 3.7 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.3 بالمئة وبالم هيلز 0.7 بالمئة وعامر جروب 2.3 بالمئة وسوديك 1.7 بالمئة.

وشارك في الصعود أسهم بايونيرز 1.75 بالمئة بعد أن قالت الشركة اليوم إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم أصلية.

وارتفعت أسهم هيرميس 0.3 بالمئة وحديد عز 0.75 بالمئة وإعمار مصر 0.7 بالمئة والتجاري الدولي 0.7 بالمئة.

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