مؤشرات السعودية تغلق على انخفاض مع هبوط أسعار النفط

1230 جمت - - هبطت مؤشرات البورصة السعودية اليوم الأحد بقوة مع انخفاض أسعار النفط أربعة بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.56 في المئة ليصل إلى 6126.1 نقطة.

ونزل برنت إلى 38.67 دولار للبرميل يوم الجمعة وتراجع الخام ثلاثة بالمئة على مدار الأسبوع الماضي لكنه أنهى الربع الأول مرتفعا ستة بالمئة.

وقاد قطاع البتروكيماويات موجة الهبوط في البورصة السعودية حيث هبط مؤشره 2.15 في المئة في حين انخفض مؤشر قطاع البنوك السعودي 1.46 في المئة.

وهبطت أسهم البنك الأهلي 2.7 في المئة وسابك واحدا في المئة وكيمانول 4.4 في المئة وبتروكيم 4.2 في المئة وزين 3.5 في المئة واتصالات 4.3 في المئة.

بينما ارتفعت أسهم المملكة 0.4 في المئة وجبل عمر 0.9 في المئة ومعادن 3.5 في المئة.

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