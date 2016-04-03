البورصة الأردنية ترتفع وسط شح في السيولة

1240 جمت - أغلقت البورصة الأردنية على ارتفاع بفعل بعض الشراء في الأسهم القيادية مثل مناجم الفوسفات وسط قيمة تداول ضعيفة اقتصرت على الصفقات الداخلية.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.13 بالمئة إلى 2154.77 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.6 مليون دينار مقارنة مع 13.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.