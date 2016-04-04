ارتفاع طفيف لبورصة مصر صباحا

0843 جمت - ارتفعت بورصة مصر بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الاثنين وسط مشتريات من الأجانب ولكن في ظل سيولة ضعيفة.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.04 بالمئة ليصل إلى 7524.5 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.09 بالمئة ليصل إلى 366.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 153.750 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 77 بالمئة من المعاملات والعرب على 13.2 بالمئة.

وارتفعت أسهم التجاري الدولي 1.35 بالمئة والقلعة 2.4 بالمئة وبالم هيلز والمصرية 0.7 بالمئة.

وخسرت أسهم العربية للاستثمارات 5.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة اليوم إنها تكبدت خسارة في 2015 وإن مجلس إدارتها وافق على إنهاء عقد الادارة مع شركة بي.بي.إي بارتنرز للاستثمار المباشر.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية "عدم إنهاء صفقة سي.آي كابيتال حتى الآن يؤثر بشكل سلبي على السوق ويزيد الغموض حول أي صفقات استثمارية جديدة في السوق."

وكان البنك التجاري الدولي وافق في فبراير شباط على بيع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال مقابل 924 مليون جنيه (104.05 مليون دولار) لساويرس من خلال شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام. لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.