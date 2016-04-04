المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1322 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات لكن وسط تداولات ضعيفة مع ترقب المتعاملين لنتائج الربع الأول من 2016.