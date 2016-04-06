أسهم مصر تتراجع صباحا

0908 جمت - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صباح الاربعاء وسط نزول معظم الأسهم القيادية المدرجة عليه مع غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي.

وخسر المؤشر 0.54 بالمئة إلى 7616.7 نقطة.

وقاد النزول سهما سوديك والشرقية للدخان بخسائر 4.7 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.

وتراجع سهم السويدي 0.2 بالمئة رغم إعلان الشركة اليوم عن موافقة المساهمين على توزيع جنيهين للسهم على قسطين.

وانخفض سهم مدينة نصر للإسكان 1.8 بالمئة بعد تداوله دون الحق في توزيع 0.337 سهم مجاني لكل سهم أصلي عن أرباح 2015.

كما نزلت اسهم هيرميس وطلعت مصطفى والقلعة ومصر الجديدة للإسكان والنساجون وبالم هيلز وجي.بي اوتو والمصرية للاتصالات وبايونيرز وحديد عز بنسب تراوحت بين 1.2 و4.02 بالمئة.

ولم يرتفع أي من الأسهم الثلاثين المدرجة على المؤشر الرئيسي.