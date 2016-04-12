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مبيعات المحليين تهبط ببورصة مصر صباحا

Tue Apr 12, 2016 8:46am GMT
 
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0835 جمت - دفعت مبيعات الأفراد المحليين بورصة مصر للتراجع في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة ضعيفة.

وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.77 بالمئة ليصل إلى 7286.3 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.3 بالمئة ليصل إلى 362.3 نقطة.

وبلغت قيم التداول 77.121 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 89 بالمئة من التداولات والعرب على سبعة بالمئة والأفراد على 86 بالمئة.

وخسرت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.3 بالمئة والقلعة 0.65 بالمئة وسوديك 0.6 بالمئة وطلعت مصطفى واحدا بالمئة واستقرت أسهم جلوبال.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "المؤشر الرئيسي كسر مستوى دعم مهم ورئيسي عند 7360 نقطة وهو ما يعني احتمالية استمرار النزول حتى مستويات 7100-6900 نقطة."

وتراجعت أسهم البنك التجاري الدولي 0.03 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 0.55 بالمئة وإعمار مصر 0.8 بالمئة.

وارتفعت أسهم هيرميس 0.3 بالمئة وبايونيرز 0.1 بالمئة وبلتون 3.25 بالمئة واستقرت أسهم عامر جروب والانتاج الاعلامي.

  يتبع
 