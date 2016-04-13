ارتفاعات قوية للأسهم المصرية صباحا

0833 جمت - دفعت مشتريات المتعاملين العرب والأجانب الأسهم المصرية لارتفاعات قوية في بداية معاملات اليوم الأربعاء ولكن مازالت السيولة محدودة.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.38 بالمئة ليصل إلى 7432.4 نقطة والمؤشر الثانوي 1.09 بالمئة ليصل إلى 369.1 نقطة.

وبلغت قيم التداول 76.054 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 91 بالمئة من المعاملات والأجانب على 5.7 بالمئة والأفراد على 87 بالمئة.

وكسبت أسهم جلوبال تليكوم 4.4 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 2.7 بالمئة وبالم هيلز 1.9 بالمئة وهيرميس 3.1 بالمئة والقلعة 2.6 بالمئة.

وواصل سهم بلتون قفزاته ليرتفع اليوم بنسبة 10 بالمئة بعد أن صعد 21 بالمئة أمس لتصل مكاسبه من 8 فبراير شباط إلى نحو 585.5 بالمئة. وقالت بلتون أكثر من مرة إنها لا تملك أي أخبار جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق عاد من جديد أعلى من مستوى 7360 نقطة. الثبات أعلى هذا المستوى اشارة إيجابية لاستهداف المؤشر الرئيسي لمستويات 7500 نقطة ثم 7700 نقطة."