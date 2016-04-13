بورصات الشرق الأوسط ترتفع مع صعود النفط وتحسن المعنويات العالمية

من أندرو تورشيا

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء مدعومة بقفزة في أسعار النفط الليلة الماضية عززت على وجه الخصوص أسهم شركات البتروكيماويات السعودية إضافة إلى صعود البورصات الآسيوية بعد بيانات تجارية قوية من الصين.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة في أكثف تداول له خلال ثلاثة أسابيع. وفي قطاع البتروكيماويات قفز سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 5.5 في المئة بينما صعد سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 3.5 في المئة.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة 0.7 في المئة. وسجل البنك زيادة واحدا في المئة في أرباحه إلى 2.63 مليار ريال (702 مليون دولار) في الربع الأول. وتوقع بنك سيكو البحرين ربحا قدره 2.30 مليار ريال بينما توقع دويتشه بنك ربحا يبلغ 2.23 مليار ريال.

وصعد سهم بنك ساب 4.9 في المئة بعدما سجل المصرف زيادة 2.4 في المئة في ربحه إلى 1.14 مليار ريال مقابل متوسط توقعات ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز بربح قدره 1.01 مليار ريال.

لكن سهم بنك الجزيرة تراجع 2.1 في المئة بعدما سجل البنك زيادة 68 في المئة على أساس سنوي في أرباحه الفصلية. وحقق السهم مكاسب في الأسابيع الماضية توقعا لأرباح قوية.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة إلى 3501 نقطة مع صعود سهم إعمار العقارية ذي الثقل في السوق 2.7 في المئة.

وقفز سهم سوق دبي المالي وهي الشركة التي تدير بورصة الإمارة 5.5 في المئة إلى 1.53 درهم في أكثف تداول له منذ أكتوبر تشرين الأول.