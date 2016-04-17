البورصة الأردنية تنخفض وسط سيطرة المضاربات

1220 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم بفعل مضاربات في الأسهم الصغيرة لتسجل أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.26 بالمئة إلى 2124.44 نقطة وبلغت قيمة التداول 7.1 مليون دينار مقارنة مع 7.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال جواد الخاروف المحلل المالي إن معظم التداول في بورصة عمان يتركز في المضاربات وسط سيولة شحيحة.

وأضاف "المتعاملون يترقبون الآن آداء الربع الأول ليكون مؤشرا جديدا لتحركهم."

وانخفض سهم البنك العربي 0.33 بالمئة إلى 5.92 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.82 بالمئة إلى 4.84 دينار.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.52 بالمئة إلى 19.12 دينار وسهم الملكية الأردنية 4.87 بالمئة إلى 0.86 دينار.