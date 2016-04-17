الأسهم المصرية تغلق مرتفعة

وارتفع سهم جهينة 1.42 بالمئة بعد أن أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لأكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر اليوم أن صافي الربح زاد 23.4 بالمئة في الربع الأول من هذا العام بدعم من المبيعات القوية.