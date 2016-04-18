المؤشر الأردني يغلق على ارتفاع طفيف

1215 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم بشكل طفيف عقب عمليات شراء انتقائي لمضاربين في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.16 بالمئة ليغلق عند 2127.92 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.6 مليون دينار مقارنة مع 7.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عامر المعشر محلل مالي إن التذبذب النسبي يسيطر على البورصة منذ أسبوع مع غياب الأخبار المؤثرة.

وأضاف المعشر أن "بورصة عمان تحتاج إلى سيولة تنعشها وتضخ الدماء الجديدة فيها."

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.36 بالمئة إلى 19.17 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.17 بالمئة إلى 2.54 دينار.

وتراجع سهم مناجم الفوسفات 1.03 بالمئة إلى 4.79 دينار وسهم مصفاة البترول 0.21 بالمئة إلى 4.56 دينار.

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