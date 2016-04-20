لمحة -سهم مصرف أبوظبي الإسلامي يهبط بعد نفيه فتح الأسهم للملكية الأجنبية
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* سهم مصرف أبوظبي الإسلامي يهبط 5.9 بالمئة إلى 4.45 درهم.
* السهم صعد 9.5 بالمئة أمس الثلاثاء في تعاملات كثيفة بعدما قالت بلومبرج إن البنك يخطط لفتح الأسهم أمام الملكية الأجنبية.
* بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء أصدر البنك بيانا إلى البورصة قال فيه إنه لا يخطط لذلك.
* أعطى محللان استطلعت رويترز رأيهما السهم توصية "بالشراء" و"بالاحتفاظ" في حين بلغ متوسط السعر المستهدف 4.70 درهم.
* المؤشر العام لسوق أبوظبي ينخفض 0.5 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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