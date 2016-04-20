لمحة -سهم مصرف أبوظبي الإسلامي يهبط بعد نفيه فتح الأسهم للملكية الأجنبية

0655 جمت -

* سهم مصرف أبوظبي الإسلامي يهبط 5.9 بالمئة إلى 4.45 درهم.

* السهم صعد 9.5 بالمئة أمس الثلاثاء في تعاملات كثيفة بعدما قالت بلومبرج إن البنك يخطط لفتح الأسهم أمام الملكية الأجنبية.

* بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء أصدر البنك بيانا إلى البورصة قال فيه إنه لا يخطط لذلك.

* أعطى محللان استطلعت رويترز رأيهما السهم توصية "بالشراء" و"بالاحتفاظ" في حين بلغ متوسط السعر المستهدف 4.70 درهم.