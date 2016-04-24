البورصة السعودية ترتفع مدعومة بالبتروكيماويات وتباين الأسواق الخليجية الأخرى

من سيلين أسود

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية بقوة في تداول مكثف اليوم الأحد حيث دعم صعود أسعار النفط أسهم شركات البتروكيماويات بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.7 في المئة إلى 6699 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ الخامس من يناير كانون الثاني في أكبر حجم تداول من نوعه منذ أواخر أغسطس آب 2015.

وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل في السوق 3.8 في المئة بعد صعود أسعار النفط يوم الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت يوم الجمعة مرتفعة 1.3 في المئة عن الإغلاق السابق عند 45.11 دولار للبرميل.

وينتظر السعوديون بمزيج من الأمل والترقب الإعلان عن خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط وتشمل إصلاحات جذرية لكنها قد لا تخلو من بعض التحديات.

ومن المنتظر أن يعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رؤية السعودية 2030" غدا الاثنين التي من المتوقع أن تحدد أهدافا للأعوام الخمسة عشر المقبلة وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها.

ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الاقتصادية للرؤية التي تعرف باسم "خطة التحول الوطني" خلال ما بين أربعة وستة اسابيع وستشمل إصلاحات للموازنة العامة وتغييرات تنظيمية ومبادرات للسنوات الخمس المقبلة.

وقال مديرو صناديق إن المستثمرين الأفراد المحليين ربما يشترون الأسهم نظرا لحملة الدعاية الإيجابية المحيطة بالإعلان لكن المستثمرين من المؤسسات يتوخون مزيدا من الحذر.