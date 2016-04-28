قطاع البنوك يقود بورصتي الإمارات للهبوط صباحا

0827 جمت - هبطت أسهم البنوك القيادية في الإمارات العربية المتحدة بعد الإعلان عن نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال أدت إلى تراجع أسواق الأسهم هناك اليوم الخميس.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.3 بالمئة. وهو سهم بنك أبوظبي التجاري خمسة بالمئة بعد أن سجل البنك صافي ربح 1.02 مليار درهم (277.7 مليون دولار) في الربع الأول ليأتي دون توقعات المحللين. وعزا البنك هذا الانخفاض إلى تراجع الدخل من الأنشطة الأساسية بنسبة 18.2 بالمئة وزيادة مخصصات القروض الرديئة.

وقالت يو.بي.إس سيكيوريتيز "شح السيولة في السوق يؤدي إلى تصاعد المنافسة ويدفع تكاليف الإيداع إلى الارتفاع."

وحقق بنك الخليج الأول صافي ربح بلغ 1.33 مليار درهم بانخفاض ستة بالمئة مع تراجع الدخل من الرسوم والعمولات. وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن تبلغ أرباح البنك 1.27 مليار و1.51 مليار درهم. وهبطت أسهم البنك 1.9 بالمئة.

وانخفض سهم بنك أبوظبي الوطني 0.3 بالمئة بعد أن تراجع صافي ربحه 10.7 بالمئة إلى 1.27 مليار درهم. وكان محللان توقعا أن يبلغ صافي ربحه 1.28 مليار و1.45 مليار درهم.

وفي دبي تراجع مؤشر البورصة 1.4 بالمئة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 3.2 بالمئة. وكان السهم خسر 3.6 بالمئة أمس الأربعاء بعد إعلانه البنك ارتفاع أرباحه في الربع الأول 7.2 بالمئة إلى 875.3 مليون درهم في حين توقعت المجموعة المالية هيرميس وصول الأرباح إلى 938 مليونا.

وهبطت أسهم أخرى مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح من الأسهم التي حققت أداء فائقا هذا الأسبوع بعد تسجيل أرباح أفضل من المتوقع. وانخفض سهم إعمار مولز 3.7 بالمئة.

وفي قطر ارتفع سهم أريد للاتصالات 0.8 بالمئة بعد أن قفز صافي ربح الشركة 75 بالمئة في الربع الأول إلى 879 مليون ريال (241.4 مليون دولار) بدعم من مكاسب أسعار الصرف. وكان محللون من المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعوا أن يبلغ حجم الأرباح 452.5 مليون و487 مليون ريال.