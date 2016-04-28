بورصة مصر تنهي الأسبوع منخفضة
1235 جمت - أنهت بورصة مصر معاملات الأسبوع اليوم الخميس على انخفاض وسط مبيعات من المتعاملين المحليين والعرب ولكن وسط سيولة ضعيفة.
وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 1.15 بالمئة ليغلق عند 7773.2نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.45 بالمئة ليغلق عند 374.3 نقطة.
وبلغت قيم التداول 590.211 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء وخاصة على سهم البنك التجاري الدولي. واستحوذ المصريون على 67 بالمئة من المعاملات والأجانب على 26 بالمئة والمؤسسات على 52 بالمئة.
وتراجعت أسهم طلعت مصطفى 1.8 بالمئة وهيرميس 1.6 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.3 بالمئة وبالم هيلز 1.1 بالمئة وجلوبال تليكوم 2.3 بالمئة.
وشارك في التراجع أسهم إعمار مصر بنسبة ثلاثة بالمئة وبايونيرز 1.1 بالمئة بينما ارتفعت أسهم التجاري الدولي 0.9 بالمئة وإيديتا سبعة بالمئة والنساجون 2.6 بالمئة.
--------------------------