Sat 24 Dec 2016 | 22:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بورصة السعودية تغلق على انخفاض

Thu Apr 28, 2016 1:07pm GMT
 
[-] نص [+]

1240 جمت - أغلقت بورصة السعودية اليوم الخميس على انخفاض حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.21 في المئة ليصل إلى 6805.8 نقطة.

وهبط مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.4 في المئة في حين أغلق مؤشر قطاع البتروكيماويات مستقرا.

وهبطت أسهم بنك الرياض وساب 0.9 في المئة ومصرف الراجحي 0.8 في المئة.

كما هبطت أسهم سبكيم 1.03 في المئة وينساب 1.4 في المئة والمملكة القابضة 1.2 في المئة وجرير 1.6 في المئة وجبل علي 1.9 في المئة.

بينما ارتفعت أسهم سابك 0.6 في المئة والمتقدمة 2.8 في المئة والبنك الأهلي 0.2 في المئة ومعادن 1.7 في المئة.

---------------------------

  يتبع
 