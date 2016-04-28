إعادة-هبوط بورصات الإمارات ومصر بفعل نتائج مخيبة وتراجع السعودية

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من أندرو تورشيا

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - نزلت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس بفعل نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال أعلنتها بنوك كبرى في حين تأثرت السوق المصرية سلبا بتكبد أوراسكوم للاتصالات خسارة صافية كبيرة.

ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا بالمئة. وهوى سهم البنك التجاري الدولي 7.7 بالمئة بعدما أعلن البنك تحقيق صافي ربح قدره 1.02 مليار درهم (277.7 مليون دولار) في الربع الأول من العام ليأتي دون توقعات المحللين.

وعزا البنك انخفاض أرباحه بنسبة 18.2 بالمئة إلى تراجع الدخل من الأنشطة الأساسية وزيادة مخصصات القروض المتعثرة.

وحقق بنك الخليج الأول ربحا صافيا 1.33 مليار درهم بانخفاض ستة بالمئة مع تراجع دخل الرسوم والعمولات. ونزل سهم البنك 1.2 بالمئة.

كان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا وصول صافي ربح البنك إلى 1.27 مليار و1.51 مليار درهم.

وانخفض سهم بنك أبوظبي الوطني 1.3 بالمئة بعدما أعلن انخفاض صافي ربحه 10.7 بالمئة إلى 1.27 مليار درهم في حين توقع محللان 1.28 مليار و.1.45 مليار درهم.