المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0828 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الخميس مدعوما بمكاسب أسهم البنوك بعد أخبار إيجابية بشأن إعادة تصنيف مجموعة بن لادن للمقاولات والسماح لها بالدخول في مشروعات.

وصعد المؤشر 1.2 بالمئة وقفز مؤشر البنوك 2.04 بالمئة.

وقاد الصعود سهما الراجحي والأهلي التجاري بمكاسب 3.04 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.

وذكرت صحيفة الوطن السعودية اليوم الخميس نقلا عن مصدر لم تحدده أن أمرا ملكيا صدر بإعادة تصنيف مجموعة بن لادن السعودية وعودتها إلى المشروعات في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة والبنوك المقرضة.

وفي سبتمبر أيلول أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بوقف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.

وبن لادن واحدة من كبرى الشركات السعودية ومن بين أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط. وتقول صفحة مجموعة بن لادن على موقع (لينكد.إن) إن إجمالي العاملين بالشركة يقارب 200 ألف عامل.

وقالت الصحيفة اليوم "تنفست مجموعة بن لادن السعودية الصعداء بالموافقة السامية الصادرة مساء أول من أمس بإعادة تصنيف الشركة وعودتها إلى العمل في المشروعات ورفع حظر سفر رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المجموعة."

وارتفعت أسهم سابك والسعودي الفرنسي وسامبا والإنماء والاتصالات السعودية والمتقدمة بنسب تراوحت بين 1.2 و2.8 بالمئة.