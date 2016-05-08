أسهم مصر تغلق مرتفعة
1256 جمت - أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.
وصعد المؤشر 0.32 بالمئة إلى 7571.7 نقطة.
وزادت اسهم التجاري الدولي 0.8 بالمئة تلتها طلعت مصطفى والسويدي بمكاسب 0.5 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب.
كما ارتفعت اسهم بالم هيلز 2.4 بالمئة واوراسكوم تليكوم 2.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 4.5 بالمئة وحديد عز 0.5 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم النساجون وأوراسكوم كونستراكشون 0.3 بالمئة وجلوبال تليكوم 0.7 بالمئة وعامر جروب 2.6 بالمئة.
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