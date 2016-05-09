أسهم السعودية ومصر تغلق مرتفعة
1255 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين.
وصعد المؤشر السعودي 0.32 بالمئة إلى 6694 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.6 مليار ريال.
وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وسامبا بمكاسب 0.8 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم السعودي الفرنسي والكهرباء والعربي الوطني وسابك والأهلي التجاري بنسب تراوحت بين 0.5 و3 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم جبل عمر 1.6 بالمئة وصافولا وساب 1.5 بالمئة والطيار 2.1 بالمئة وجرير 1.05 بالمئة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.9 بالمئة إلى 7646 نقطة.
وقاد الصعود سهم التجاري الدولي بمكاسب 0.8 بالمئة.
وزادت أسهم الشرقية للدخان وطلعت مصطفى وسوديك والنساجون وكريدي أجريكول وبالم هيلز وبايونيرز والسويدي بنسب تراوحت بين 0.2 و2.2 بالمئة.
وانخفضت أسهم القلعة 1.4 بالمئة وهيرميس 0.5 بالمئة وبورتو جروب 3.2 بالمئة وحديد عز 0.8 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.4 بالمئة. يتبع