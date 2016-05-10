بورصات الخليج تنخفض صباحا مع تراجع المعنويات بفعل النفط

0738 جمت - تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد نزول أسعار النفط في الأسواق الخارجية وانخفاض الأسهم الآسيوية.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 44.11 دولار للبرميل قرب أدنى مستوى له في أسبوعين وإن كان سعره قد استقر في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم. واقترب مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي ما عدا اليابان من أدنى مستوياته في شهر.

وتباينت نتائج أعمال الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة لكن آخر شركة أعلنت نتائجها وهي الدار العقارية في أبوظبي فاقت توقعات المحللين.

وسجلت الدار العقارية شبه الحكومية التي شيدت حلبة سباقات فورمولا 1 للسيارات في أبوظبي نموا نسبته 14.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول ليصل إلى 649 مليون درهم (176.7 مليون دولار). وكان محللون في سيكو البحرين توقعوا أن تربح الدار 453.6 مليون درهم.

ورغم ذلك تراجع السهم 0.8 بالمئة.

ونزلت أسهم أخرى في القطاع أيضا حيث هبط سهم شركة رأس الخيمة العقارية 1.9 بالمئة وإن كانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي ارتفاع أرباحها الفصلية 24 بالمئة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة.