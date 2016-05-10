البورصة الأردنية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

1220 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من عمليات شراء في أسهم ريادية بقيادة البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء مرتفعا 0.41 بالمئة إلى 2110.2 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.6 مليون دينار مقارنة مع 7.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد الخاروف إن حركة تداول نشطة شهدتها بورصة عمان اليوم تركزت في أسهم ذات وزن ثقيل في السوق.

وأضاف "لا تزال البورصة تعاني من شح السيولة رغم التحسن في المؤشر."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.85 بالمئة إلى 2.31 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 1.36 بالمئة إلى 4.46 دينار وسهم البنك العربي 0.97 بالمئة إلى 6.2 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.26 بالمئة إلى 2.4 دينار.

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