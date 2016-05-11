بورصة مصر تغلق منخفضة بفعل مبيعات المحليين والأجانب

1310 جمت - هبطت البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء مع تراجع غالبية الأسهم القيادية تحت ضغط من مبيعات المستثمرين المحليين والأجانب وإعلان بعض الشركات عن نتائج أعمال ضعيفة.

ونزل المؤشر الرئيسي 1.55 بالمئة ليغلق عند 7503.4 نقطة في حين تراجع المؤشر الثانوي 0.3 بالمئة لينهي اليوم عند 367.9 نقطة.

وقلص سهم المجموعة المالية هيرميس خسائره لينخفض 0.6 بالمئة بعد أن هبط اثنين بالمئة صباحا بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة تحولها للخسارة في الربع الأول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

ونزل سهم جي.بي أوتو 2.45 بالمئة بعدما أعلنت الشركة هبوط صافي ربحها 70 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء.

وهبطت أسهم عامر جروب 5.4 بالمئة والتجاري الدولي ثلاثة بالمئة والقلعة 2.8 بالمئة وايديتا 2.6 بالمئة وبالم هيلز 2.35 بالمئة وحديد عز اثنين بالمئة.

وشاركت في النزول أسهم جلوبال تليكوم بنسبة 1.8 بالمئة وسوديك 1.75 بالمئة وطلعت مصطفى 1.7 بالمئة وإعمار مصر 1.6 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.5 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 0.6 بالمئة.