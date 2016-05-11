صعود معظم أسواق الأسهم الخليجية ومصر تتراجع بفعل نتائج ضعيفة

من أندرو تورشيا

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء مدعومة بصعود أسعار النفط والأسهم الأمريكية الليلة الماضية بينما تراجعت البورصة المصرية تحت ضغط نتائج ضعيفة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.1 بالمئة بعدما صعد نحو 0.5 بالمئة أثناء الجلسة. وتركز جزء كبير من النشاط على أسهم الفئتين الثانية والثالثة التي يفضلها المضاربون المحليون. وزاد سهم السعودية للطباعة والتغليف 1.3 بالمئة في أكبر تداول له منذ إدراجه في يوليو تموز 2007.

وصعد سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 4.4 بالمئة إلى 47.10 ريال مخترقا نطاقه منذ منتصف فبراير شباط بين 36 و45 ريالا.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة مع صعود سهم أملاك 3.5 بالمئة. وسجلت شركة التمويل العقاري الإسلامي قفزة في أرباح الربع الأول من العام إلى 123 مليون درهم (33.5 مليون دولار) من ستة ملايين درهم وتوقع العضو المنتدب عارف الهرمي نموا متواضعا في الفترة المتبقية من العام.

وهبط سهم الخليج للملاحة 2.8 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 28 بالمئة في الأرباح إلى 6.3 مليون درهم متوافقة بذلك مع التوقعات.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 بالمئة.

وتراجع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 1.8 بالمئة بعدما تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 608 ملايين درهم (165.5 مليون دولار) في الربع الأول مقابل ربح بلغ 256 مليون درهم قبل عام.