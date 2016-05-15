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المؤشر الكويتي يغلق منخفضا ومؤشر كويت 15 مستقر

Sun May 15, 2016 10:38am GMT
 
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1010 جمت - أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الأحد منخفضا 0.37 في المئة ليصل إلى 5375.7 نقطة في حين استقر مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية عند 845 نقطة.

وقال نايف العنزي المحلل المالي لرويترز إن السوق تأثر سلبا بعدم إعلان عدد كبير من الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول حتى آخر يوم وهو اليوم.

واعتبر أن هذه الظاهرة "لا توجد إلا في السوق الكويتي ولا سبب لها وتسبب إرباكا للجهات الرقابية في تدقيق بيانات عدد كبير من الشركات في يوم واحد."

وتابع العنزي "السوق الكويتي يعاني من فقدان الثقة وفقدان الشفافية وغياب المستثمرين ... إنه سوق ضعيف جدا."

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وميزان القابضة 1.9 في المئة وبتروجلف 1.1 في المئة.

وهبطت أسهم مجموعة الصناعات بنهاية الجلسة 7.9 في المئة وأمريكانا 3.3 في المئة وبنك الكويت الدولي 1.9 في المئة.

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  يتبع
 