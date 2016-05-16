تراجع بورصتي الإمارات صباحا وصعود السوق القطرية

0749 جمت - تراجعت البورصتان الرئيسيتان بالإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في حين ارتفعت بورصة قطر بدعم من سهم أريد للاتصالات.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة مع هبوط سهم جي.اف.اتش المالية 0.9 بالمئة. وكانت الشركة أعلنت أن صافي ربحها العائد للمساهمين قفز 176 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي إلى 6.1 مليون دولار.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة مع نزول سهم بنك أبوظبي التجاري 1.2 بالمئة.

غير أن البورصة القطرية زادت ثمانية بالمئة مع صعود سهم أريد للاتصالات بنسبة 2.7 بالمئة.

------------------

0732 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات بعد صعود أسعار النفط.