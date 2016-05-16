المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف
1235 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين على ارتفاع طفيف مدعوما بمكاسب أسهم البتروكيماويات بفضل صعود النفط.
وصعد المؤشر 0.10 بالمئة إلى 6699.2 نقطة ليواصل التحرك في مسار ضيق صعودا وهبوطا في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي
وكانت الرياض المالية قالت إنها تتوقع أن يستمر المؤشر بدون اتجاه واضح على المدى القريب.
وقفزت أسهم تصنيع 5.1 بالمئة بنهاية التعاملات مسجلة أكبر المكاسب على المؤشر. كما زادت أسهم معادن 1.5 بالمئة وينساب 2.5 بالمئة والمتقدمة 1.2 بالمئة.
وارتفعت أسهم الراجحي والحكير وصافولا وسامبا بنسب تراوحت بين 0.4 و4.6 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم جبل عمر 2.4 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.6 بالمئة وساب 1.5 بالمئة ودار الأركان 0.9 بالمئة.
-----------------