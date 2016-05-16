موانيء دبي العالمية تطلق عملية إعادة شراء نصف صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2017

دبي 16 مايو أيار (رويترز) - قالت موانئ دبي العالمية في بيان اليوم الإثنين إنها ربما تعيد شراء نحو نصف صكوك قائمة قيمتها 1.5 مليار دولار تستحق في 2017 مع سعي شركة إدارة الموانئ العالمية إلى خفض تكلفة ديونها.

وسيكون لدى حائزي الصكوك مهلة حتى الساعة 1600 بتوقيت لندن من يوم 23 مايو أيار ليقرروا ما إذا كانوا سيقبلون عرض موانئ دبي العالمية لشراء الصكوك بسعر عشرة آلاف و555 دولارا للصك في حين أن قيمته الإسمية تبلغ عشرة آلاف دولار.