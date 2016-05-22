هبوط مؤشري أبوظبي والامارات في التعاملات المبكرة

0802 جمت- - نزل مؤشر دبي 0.1 في المئة وسط معاملات ضعيفة مع إقبال المستثمرين على البيع بصفة عامة. ونزل سهم إعمار العقارية 0.7 في المئة ودريك آند سكل 0.9 في المئة في المعاملات المبكرة.

ودفع سهما دانة غاز وشركة اتصالات مؤشر أبوظبي للهبوط. وفقد المؤشر 0.3 في المئة في حين نزل سهم شركة التنقيب عن الغاز الطبيعي 1.9 في المئة واتصالات 0.9 في المئة.

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0744 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الأحد وسط تداولات ضعيفة وسعي المتعاملين لجني الأرباح قبل بدء موسم العطلات وشهر رمضان.

وخسر المؤشر 0.32 بالمئة إلى 6675.4 نقطة.

وقاد النزول سهم سابك بخسائر 0.9 بالمئة. وقالت الشركة في بيان اليوم إنه لا خطط لدمج عمليات الكيماويات مع عملاق النفط السعودي أرامكو.