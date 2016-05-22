خسائر الأسهم القيادية تدفع البورصة الكويتية للتراجع

1021 جمت - دفعت خسائر عدد من الأسهم القيادية مؤشرات البورصة الكويتية للإغلاق على تراجع بنهاية تعاملات الأحد وسط تداولات ضعيفة.

ونزل المؤشر السعري للسوق 0.13 بالمئة إلى 5317.03 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنسبة مماثلة ليغلق عند 829.84 نقطة.

وقاد نزول السوق سهم زين القيادي بخسائر 1.4 بالمئة تلاه سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي انخفض 3.7 بالمئة.

ونزلت أسهم بنك بوبيان 1.2 بالمئة وميزان القابضة 1.9 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة.

في المقابل أغلقت أسهم بيتك على ارتفاع 1.06 بالمئة ومباني 1.3 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة والصناعات الوطنية 1.8 بالمئة.

-------------------