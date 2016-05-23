تباين أداء أسواق الخليج في التعاملات المبكرة

0811 جمت - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين فبينما تراجعت السوق السعودية تشبثت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة بمكاسب محدودة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة مع هبوط سهم مصرف الريان الإسلامي 0.5 بالمئة وسهم الخليج الدولية للخدمات 0.8 بالمئة.

غير أن المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة أقبلوا على شراء الأسهم التي تراجعت على مدار الأسبوع الماضي.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.6 بالمئة وتركز معظم التداول على الأسهم الصغيرة ومتوسطة الحجم. وارتفع سهما دريك آند سكل ودبي للحدائق والمنتجعات أكثر من 1.5 بالمئة.

وانتعش أكبر سهم مدرج في بورصة أبوظبي وهو سهم شركة اتصالات ليسجل ارتفاعا تجاوز الواحد بالمئة بعد الخسارة التي مني بها أمس الأحد في حين زاد سهم دانة غاز 1.9 بالمئة بما ساعد على ارتفاع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 0.3 بالمئة.

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