مؤشرات الكويت تغلق متراجعة
0959 جمت - أنهت مؤشرات الكويت تعاملات الاثنين على تراجع متأثرة بخسائر معظم الاسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة.
ونزل المؤشر السعري للسوق 0.05 بالمئة إلى 53145 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.6 بالمئة إلى 825 نقطة.
وقاد النزول سهما الكويت الوطني وبيتك بخسائر 1.6 بالمئة و1.05 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت أسهم كيبكو وأجيليتي وميزان القابضة بنسب تراوحت بين 1.9 و2.02 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.3 بالمئة وأمريكانا 0.9 بالمئة والتجاري 1.2 بالمئة.
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0811 جمت - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين فبينما تراجعت السوق السعودية تشبثت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة بمكاسب محدودة. يتبع