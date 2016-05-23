الإمارات الإسلامي يطرح صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار

دبي 23 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبين أن بنك الإمارات الإسلامي الذي يتخذ من إمارة دبي مقرا له دشن عملية لبيع صكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات ستكتمل في وقت لاحق من اليوم الاثنين.