المؤشر السعودي يغلق عند أدنى مستوى في 5 أسابيع

1240 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين عند أدنى مستوى في خمسة أسابيع مع هبوط كافة الأسهم المتداولة تقريبا في ظل جني المتعاملين للأرباح قبل حلول شهر رمضان حسبما أفاد متعاملون.

وانخفض المؤشر 3.07 بالمئة إلى 6425.23 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 17 ابريل نيسان وسط تداولات قيمتها 6.2 مليار ريال.

وقال متعامل في الرياض إن جني الأرباح المدعوم بهبوط النفط هو السبب الرئيسي وراء النزول القوي للسوق اليوم.

كانت الرياض المالية قالت إن هناك احتمالا لأن يشهد المؤشر بعض الضغوط مع نزول المؤشرات الفنية إلى منطقة سلبية.

ومن بين 169 سهما جرى التعامل عليها اليوم انخفض 167 سهما بنسب بين 0.4 وعشرة بالمئة فيما ارتفع سهمان فقط لشركتين صغيرتين.

وقاد التراجعات سهم سابك بخسائر 3.04 بالمئة تلاه سهما جبل عمر والراجحي اللذان انخفضا 4.3 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.