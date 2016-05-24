بنك نور بدبي يطرح صكوكا بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات بعائد 6.25%

دبي 24 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبين أن بنك نور الذي يتخذ من إمارة دبي مقرا له طرح إصدار صكوك لزيادة رأس المال بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات سيتحدد سعره النهائي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وبحسب الوثيقة فإن سعر الإصدار الذي سيكون مستداما مع خيار للبنك الإسلامي برد قيمة الصك بعد خمس سنوات تحدد عند 6.25 بالمئة.

وهذا السعر في نطاق السعر الاسترشادي البالغ 6.5 بالمئة الذي تحدد أمس الاثنين وهو ذاته في نطاق السعر الاسترشادي المبدئي.

وأغلقت دفاتر الأوامر بما يزيد على مليار دولار للصفقة التي ستعزز رأس المال الأساسي للبنك المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

واختار بنك نور الحاصل على تصنيف ‭‭A-‬‬ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي بنكي سيتي جروب وستاندرد تشارترد كجهتين عالميتين لتنسيق الإصدار على أن يعملا إلى جانب بنوك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال والخليج الأول وبنك نور والشارقة الإسلامي كمرتبين للإصدار.