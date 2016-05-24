البورصة الأردنية تواصل التراجع للجلسة الثالثة

1230 جمت - واصلت البورصة الأردنية اليوم تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم ريادية بقيادة مناجم الفوسفات عقب اعلانها عن خسارة في الربع الأول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء منخفضا بنسبة 0.34 بالمئة إلى 2104.98 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.4 مليون دينار مقارنة مع 4.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي معن الصالح إن بعض عمليات البيع في أسهم القيادية دفعت المؤشر للانخفاض اليوم.

وأضاف الصالح "لا توجد محفزات للمستثمرين لبناء مراكز."

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 4.77 بالمئة ليغلق على 3.99 دينار وسهم الملكية الأردنية 2.7 بالمئة إلى 0.72 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.8 بالمئة إلى 2.18 دينار.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.29 بالمئة إلى 17 دينار وسهم البنك العربي 0.47 بالمئة إلى 6.23 دينار.