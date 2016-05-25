مشتريات الأجانب على التجاري الدولي تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - دعمت مشتريات مؤسسات المال الأجنبية على أسهم التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس صعود بورصة مصر خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة متوسطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.39 بالمئة إلى 7526.56 نقطة والمؤشر الثانوي 0.32 بالمئة إلى 374.24 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 90.6 بالمئة من المعاملات والأجانب 6.25 بالمئة والمؤسسات نحو 76 بالمئة.