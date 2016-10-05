مصادر: أكرون الإماراتية تسعى للحصول على قرض قيمته 150 مليون دولار

دبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة إن شركة أكرون للتجارة والنقل في الإمارات العربية المتحدة تسعى للحصول على قرض مجمع بقيمة 150 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن مصرف أبوظبي الإسلامي هو المرتب الوحيد للقرض.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق.