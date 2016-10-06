مصادر: أمنيات العقارية الإماراتية تجمع قرضا بمئة مليون دولار
6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن شركة أمنيات العقارية التي تتخذ من إمارة دبي مقرا تسعى لجمع قرض بقيمة 100 مليون دولار.
وقالت المصادر إن التسهيل سيكون لأجل ثلاث سنوات وإن عملية الحصول على القرض في المرحلة النهائية. ولم ترد الشركة على طلب بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق.
ومصرف أبوظبي الإسلامي هو المرتب الوحيد للقرض. وقال مصدر مصرفي إنه يعرض هامش في حدود 400 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).
ومنذ تدشينها في 2005 كونت أمنيات محفظة تطوير تتجاوز قيمتها 6.2 مليار دولار بحسب موقعها الإلكتروني. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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