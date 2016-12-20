بورصة قطر ترتفع بدعم من القطاع المصرفي بعد إعلان خطة دمج بقيمة 44 مليار دولار

دبي 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - حققت أسهم القطاع المصرفي في قطر مكاسب قوية اليوم الثلاثاء بعدما قال ثلاثة بنوك إنهم يجرون مباحثات بشأن عملية دمج محتملة بقيمة 44 مليار دولار بينما تراجعت أسواق أخرى في منطقة الخليج بفعل جني الأرباح.

وقفز سهم مصرف الريان 4.4 بالمئة بعدما أعلن البنك أنه يجري مباحثات أولية مع بنك بروة وبنك قطر الدولي للاندماج في صفقة قد ينتج عنها ثاني أكبر مصرف في الدوحة.

وأدت تلك الأخبار إلى زيادة الإقبال على أسهم بنوك أخرى ليرتفع أكبر بنك من حيث قيمة الأصول وهو بنك قطر الوطني 1.8 بالمئة في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.4 بالمئة.

وفي دبي انخفض المؤشر 0.3 بالمئة وفاقت الأسهم الخاسرة الرابحة من حيث العدد بواقع 15 إلى ستة ونزل سهم إعمار العقارية ثقيل الوزن واحدا بالمئة.