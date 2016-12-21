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بورصتا دبي وقطر تصعدان في التعاملات الصباحية

Wed Dec 21, 2016 9:18am GMT
 
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دبي 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت بورصتا دبي وقطر في التداولات المبكرة اليوم الأربعاء مع صعود أسواق الأسهم الخليجية قبل الإعلان عن الموازنة السعودية لعام 2017 المتوقع غدا الخميس.

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.1 بالمئة في حين زاد مؤشر البورصة القطرية 0.5 بالمئة.

وزاد سهم مصرف الريان القطري 0.7 بالمئة بعدما قفز 6.1 بالمئة أمس الثلاثاء عقب إعلان المصرف الإسلامي أنه يجري محادثات مبدئية مع بنك بروة وبنك قطر الدولي بشأن عملية اندماج. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 